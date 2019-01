Em Americana, bazar permanente auxilia Boldrini

O Hospital Boldrini – referência no país no atendimento a crianças com câncer – completou sexta 41 anos de fundação. Em Americana, um bazar permanente funciona há 18 anos ajudando a angariar fundos para a instituição. Segundo a fundadora e presidente da AACCA (Associação de Assistência à Criança com Câncer de Americana), Del Ferreira, o bazar trabalha com peças doadas pela comunidade e a maior parte dos recursos obtidos com a venda dos produtos vai para o hospital.

“Damos assistência a crianças com câncer de Americana e às famílias, mas a ajuda maior vai para o Boldrini”, diz. A presidente lembra que o hospital atende crianças de todo o país. “Lá são muitos pacientes de fora, que são acolhidos em núcleos de apoio que atendem também as famílias. Então o hospital precisa de muito apoio”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Embora o bazar permanente exista há 18 anos, o trabalho feito em Americana em prol do Boldrini já existe há 35 através de campanhas de apoio ao hospital. Quando foi criado, o bazar funcionava inicialmente numa casa cedida na Rua Angelo Orlando, na Vila Medon.

Ele permaneceu no mesmo endereço durante 14 anos até que o proprietário solicitou o imóvel. Desde a mudança, o bazar passou a funcionar na Rua Achiles Zanaga. A casa atual é alugada. Os custos do aluguel e das despesas fixas com água, luz e telefone são bancados pela AACCA. “Não temos ajuda de órgãos públicos. Aqui caminhamos com as pernas do voluntariado e da comunidade, que é maravilhosa e nos ajuda a manter o trabalho”.

A ajuda vem dos dois lados: de quem doa as peças em condições de uso para serem vendidas e também de quem compra as peças doadas. “Precisamos das doações e também de quem frequenta o bazar para consumir”. A maioria das peças tem valores variando entre R$ 1 e R$ 10. Há de roupas, calçados e acessórios até utensílios para casa. “Temos um cuidado com a triagem e todas as peças são perfeitas para uso”, informa a presidente.

O bazar funciona de segunda a sextadas 8h às 11h e das 13h às 17h, na Rua Achiles Zanaga, 206.