Batuca Batera tocando novas gerações

O Batuca Batera é um movimento que começou no ano de 2018, em Americana, idealizado pelo baterista Adson Lisboa, o “Didi”, 34 anos. A ação, que só não manteve a continuidade anual devido à pandemia, aconteceu em três edições oficiais, além de uma participação especial na Virada Cultural de Santa Bárbara d’Oeste, em 2020.

Ao longo da história, o projeto já atraiu um público de mais de 4 mil pessoas, tendo chegado a reunir 85 bateristas tocando simultaneamente, totalizando a participação de 125 músicos. Segundo Didi, desde o início, o propósito sempre foi propagar a união da classe, além de ajudar ao próximo, considerando que a arrecadação de alimentos doados a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade passaram das três toneladas.

Primeira edição do Batuca Batera na Escola foi tão aprovada que idealizadores já sonham com a replicação – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Significativa no cenário cultural da cidade, no final do mês passado, a iniciativa ganhou um novo capítulo, com a apresentação gratuita feita para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Escola Estadual Maria José de Mattos Gobbo, localizada na Vila Amorim.

O Batuca Batera na Escola, na verdade, foi uma ideia da professora de artes Rosangela da Silva, 50 anos, que desde o primeiro encontro de bateristas sempre foi fã do projeto e queria mostrar aos alunos.

“Eu sou da arte, amo rock e sempre estive envolvida na cultura de Americana. Como no primeiro bimestre das minhas aulas faz parte do currículo trabalhar a música, pensei que poderia trazer o projeto para a escola. Conversei com o Adson e ele automaticamente aceitou o desafio”, revela a educadora, que diz acreditar no poder transformador da música. “A música traz uma cultura de paz e trabalhar isso nos jovens é muito bom”, pontua.

Batuca Batera na escola – Foto: Batuca Batera na escola

Do outro lado, Didi ficou muito satisfeito em organizar a ação para acontecer dentro de uma escola, inclusive, não descarta possibilidade de tornar o Batuca Batera itinerante. “Seria muito massa poder apresentar o projeto nesse formato para mais escolas, pois assim mais jovens, crianças e adolescentes seriam impactados, afinal, quanto mais influências positivas a gente manda, mais futuros a gente muda.”

De inspirado a inspirador

Com uma experiência de 20 anos tocando bateria, dos quais cinco profissionalmente, Didi confidenciou que retornar ao ambiente escolar acabou lhe remetendo algumas lembranças especiais, como sobre os mestres que inspiraram sua trajetória.

“Meu interesse pelo instrumento despertou mais ou menos nessa idade e dois nomes foram importantes para mim, como o Marcos Giongo, que era o meu professor no Heitor Penteado, e também o Geraldo Bazanela, que acabou me inspirando muito nessas questões de promover eventos”, comenta.

Falando em inspiração, para Didi, a principal meta no Batuca Batera na Escola é justamente isso. “Queremos recrutar novos bateristas, mostrar a arte ao vivo, com a participação de bateristas profissionais que já vivem esse sonho e, assim, talvez garantir o futuro da música na região.”

Eles em ação

A apresentação na Escola Maria José de Mattos foi para 150 alunos e contou com o talento de oito músicos, entre vocalista, baixista e cinco bateristas, além do próprio Didi, que também deu uma palinha, sendo que todos se apresentaram de forma voluntária.

Estiveram no show, Gustavo Palito (guitarrista), Diego Ras (vocalista), Rodrigo Batista (baixista) e os bateristas Renato Leme, Loks, Edinho Eichembergue, Macel Teixeira e Guilherme Oliveira. Além deles, a ação teve apoio da Escola Só Música e da Escola de Música Matheus Nadin, que sortearam prêmios e aulas grátis de bateria, assim como do Hup Estúdio e Claudião & Menegator, que doaram a estrutura de som.

Para Marilene Cortez, 62 anos, proprietária da Escola Só Música, o projeto está em sintonia com a filosofia da escola. “O evento agrega para a escola, para os músicos e para o público, então acho muito bacana essa energia que circula, e fico feliz em ver a empolgação das crianças, pois acredito que dessa maneira elas conseguem enxergar a música como ela realmente é. Prazerosa, alegre, agregadora, além de trazer educação, disciplina e coordenação.”

O aluno do 8º ano Eduardo Le Mener, 13 anos, ficou satisfeito com o dia diferente na escola. “Gostei muito da ideia. Eu gosto de música, mas não toco nenhum instrumento, e, vendo tudo isso aqui, deu até vontade de aprender”. Para Luiz Gustavo Camargo Nunes, 14, do 9º ano, a paixão pela música fica mais no quesito ouvinte.

“Eu estou achando tudo isso sensacional. Não toco nenhum instrumento e acho que não é para mim, mas gosto muito de ouvir”, comenta.

Sabendo de todos os benefícios que tocar um instrumento musical pode trazer, desde desenvolver a coordenação motora até a melhora do foco, Didi acredita que o objetivo foi alcançado. “Se não for na música, que seja algo do bem, o importante é que toque em você o tanto que a música nos toca.”

Para finalizar, ele diz que a 4ª edição do Batuca Batera está confirmada e ocorre entre o fim de julho e começo de agosto. “Provavelmente será no Zanaga e manteremos a questão do projeto não ter fins lucrativos

e ser beneficente”.