Basílica vira palco de nova confusão e até PM é chamada

Foto: Arquivo - O Liberal

A Basílica Santo Antônio de Americana foi palco de uma confusão que terminou em bate-boca e acusação de agressão na noite deste domingo. A PM (Polícia Militar) foi até o local após ser acionada, segundo relato de três pessoas que estavam na igreja e da Assessoria de Imprensa da Basílica. A corporação, porém, informou ontem que não tinha registro do fato.

O alvoroço começou pouco antes da missa das 20 horas, quando um músico apareceu dizendo que iria tocar na celebração, segundo duas fiéis que presenciaram o fato. Só que este músico já havia sido dispensado aproximadamente há 40 dias antes pelo padre Edmilson José da Silva, de acordo com elas. Edmilson, que era administrador paroquial da Basílica desde janeiro, foi substituído justamente no domingo pelo padre Alex Sander Turek, que foi apresentado aos fiéis pelo bispo de Limeira, Vilson Dias de Oliveira, na missa que se seguiu à confusão. O bate-boca não teve relação direta com a troca de padres. Vilson é o chefe da igreja católica na região, e a Basílica está sob seu comando.

O músico, de acordo com relato das frequentadoras, é ligado ao padre Pedro Leandro Ricardo. Leandro é o reitor da Basílica, mas está afastado de suas funções e é investigado por supostos abusos sexuais e desvio de dinheiro, mas ele nega. Vilson também é investigado por extorsão e acobertamento desses crimes.

Uma das fiéis contou que foi dizer ao músico que ele não tinha autorização para tocar durante a missa, já que fora dispensado. Ele teria rebatido que estava na igreja com anuência de dom Vilson, segundo ela. A mulher disse então que a mãe do músico a empurrou com a mão no peito e chegou a pegar seu pescoço.

Um grupo de fiéis foi interpelar dom Vilson, que teria negado que dera autorização ao rapaz para voltar, de acordo com o relato deles.

A assessoria de imprensa informou que a confusão foi resolvida pelo bispo e pelo padre Alex. Depois, a missa transcorreu normalmente. A assessoria informou que não houve agressão física. Também de acordo com a assessoria, o músico é prestador de serviços da Basílica e seu contrato não foi rescindido de forma correta.

O músico não quis se manifestar. Questionado se poderia passar um contato de sua mãe, ele pediu também para procurar a assessoria.