Basílica lança carnê para pagar reformas para obter AVCB

A Basílica de Santo Antônio de Pádua, igreja história e símbolo de Americana, está arrecadando contribuições financeiras para pagar as reformas e reparos que permitem que possa ter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Para isso, a administração lançou um carnê para aqueles que querem ajudar na campanha.

Obras irão possibilitar que a Basílica consiga obter o AVCB – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O carnê, que está disponível na Basílica, tem dez mensalidades com sugestão de valores que começam a partir de R$ 20 e seguem para R$ 30, R$ 50 ou outro valor que pode ser especificado pelo contribuinte.

De acordo com a administração da Basílica, o valor da reforma está avaliado em R$ 200 mil e contempla as obras: instalação de caixa d’água e hidrantes; ligações de água; instalação sistema de alarme e iluminação. As obras começaram em janeiro deste ano.

Até a conclusão das mudanças, previstas para o fim deste mês de julho, a igreja de Americana não tem autorização para realizar festas no salão.

Os interessados podem buscar os carnês na sede da Basílica, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Quem preferir, também pode fazer doação pelo PIX: 47949656000208.