Basílica inicia reforma de telhado da Matriz Velha e pede doações; veja como ajudar

A Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua iniciou neste mês uma reforma no telhado da Igreja Matriz de Santo Antônio, conhecida como Matriz Velha, localizada no Centro de Americana, e tem pedido doações para conseguir concluir em até dois meses a obra, cujo valor estimado é de R$ 80 mil. A intenção é reabrir o local após as manutenções.

As intervenções constam em um projeto arquitetônico enviado ao Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) e aprovado em 2017. Estão previstas as reconstruções de vigas e paredes, melhorias no ripamento, instalação de manta e trocas de calhas e telhas.

“Estão trocando calhas e fazendo todas as melhorias porque tinha alguns problemas de infiltração. Como a intenção é reabrir a igreja, é preciso fazer essa manutenção para depois fazer o restante, aos poucos”, comentou Juliana Binotti, arquiteta-restauradora responsável pela obra.

Telhado da Matriz Velha de Americana passa por reforma – Foto: Divulgação

Segundo o padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica, foi feita uma análise no telhado, que apontou que as atuais calhas da Matriz Velha são muito curtas e não comportam grandes volumes de chuva. Isso faz com que a água escorra para dentro do templo.

A reforma estaria dentro de um projeto de restauração do local, apresentado e aprovado pelo Ministério da Cultura há sete anos. Porém, como o projeto foi extinto no início de 2024 por falta de apoiadores, a própria instituição resolveu bancar parte das manutenções.

“Nós estamos preocupados em conseguir reabrir a Matriz Velha e com essa reforma do telhado a gente já consegue. Depois, é ir fazendo passo a passo as outras reformas, devagarinho. O telhado é o primeiro passo. A gente quer retomar as missas de quinta e sexta-feira lá na igreja, além do terço e de outras práticas litúrgicas”, afirmou Valdinei.

De acordo com o coordenador do Conselho Administrativo Econômico da Basílica, Anderson Bernardo, até o momento a obra está sendo feita com recursos próprios. No entanto, como as intervenções têm custo estimado em R$ 80 mil, serão necessárias ajudas.

Como ajudar

Os fiéis e empresários podem fazer doações por meio da chave Pix 47.949.656.0002/08, que está vinculada a uma conta com o nome “Basílica de Santo Antônio”, ou por meio de depósito no Banco Sicredi, número 748, cooperativa 0718 e conta 89920-3. Mais informações podem ser obtidas junto à secretaria da Basílica: (19) 3461-5126.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani afirma que a iniciativa tem apoio do LIBERAL. “É um local histórico da cidade, que precisa ser preservado. Queremos, inclusive, noticiar quem serão os doadores e apoiadores deste projeto de recuperação da Matriz Velha”, comentou.

História

A Matriz de Santo Antônio é a primeira igreja do município. Ela foi construída em 1897 pelos imigrantes italianos. A função religiosa da igreja, que pertence à Diocese de Limeira, com a celebração de missas, casamentos e batizados, foi encerrada no ano de 1990 devido à necessidade de reformas e manutenção no prédio.

Em 1997, foram feitas novas reformas e, posteriormente, algumas poucas atividades ainda continuaram, como missas semanais e casamentos. Em março de 2016, devido a problemas estruturais e infiltração no telhado da igreja, a Diocese de Limeira decidiu encerrar as atividades no local até que as reformas sejam concluídas.