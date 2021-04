Basílica de Santo Antônio retoma missas presenciais neste domingo

A Basílica Santo Antônio de Pádua, no Centro de Americana, retoma neste domingo (18) as missas presenciais. O retorno ocorre após autorização do Governo de São Paulo, que decretou uma “fase de transição” entre as faixas vermelha e laranja. Nessa primeira etapa, estão autorizados comércio e celebrações religiosas.

A primeira celebração na Basílica está marcada para as 10h. O público estará limitado a 25% da capacidade do templo, seguindo regra definida pelo Governo de São Paulo. O acesso será controlado por meio de senha, que deverá ser retirada na secretaria da pastoral no sábado (17). O serviço funciona das 8h às 12h, e dúvidas podem ser tiradas por meio dos telefones 3461-5126 e 3648-3518

De acordo com comunicado assinado pelo bispo de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, as igrejas devem seguir as regras dessa “fase transitória”, limitando o atendimento à 25% da capacidade do tempo, controle de acesso, distanciamento, higienização. O bispo também destacou o toque de restrição, válido das 20h às 5h.

“É importante que as paróquias fiquem atentas às orientações das autoridades sanitárias municipais, pois os municípios têm a prerrogativa de fechamento das atividades, caso entendam ser necessário diante do quadro de contaminação de cada cidade”.