Basílica de Americana divulga programação para Corpus Christi

No dia de Santo Antonio, padroeiro de Americana, serão celebradas três missas na Basílica - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana, terá uma programação religiosa especial para os feriados de Corpus Christi, celebrado nesta quinta, e Santo Antônio, em 13 de junho, na terça da semana que vem.

Amanhã haverá uma missa às 8 horas com o padre Valdinei Antônio da Silva, seguida de procissão. Em 13 de junho, dia do padroeiro da cidade, estão programadas para o período da manhã duas missas, uma às 7 horas e a outra às 10 horas, sendo a última presidida pelo bispo Dom José Roberto Fortes Palau.

Já no período da tarde, haverá uma procissão, às 17h30, seguida por missa. Além desses encontros religiosos, a basílica realiza desde o começo do mês, de segunda à sexta, às 19 horas, e aos sábados e domingos, às 18 horas, a trezena, que diferentemente da novena rezada em nove dias em homenagem ao santo, é rezada em 13 dias.

Paralelo às comemorações religiosas, acontece até o dia 18 a Festa de Santo Antônio, nas dependências da basílica. O evento, que está na 123ª edição, tem toda a renda revertida para a igreja. Nesta semana, a festa retoma a partir de sexta e segue até terça da semana que vem, dia 13 de junho, sempre a partir das 19 horas. Depois, volta nos dias 16 e 17 de junho no mesmo horário e encerra no dia 18 com um almoço.

No cardápio, pastéis, polenta e batata fritas, batata ao molho, milho verde, pamonha, cural, frango frito, cachorro quente, lanche de pernil, canja, cuscuz, quentão e vinho quente, churrasco e opções de doces. O bingo também é realizado todas as noites com o show de prêmios e programação musical.

BOLO. O tradicional bolo do padroeiro já está sendo vendido na secretaria da basílica, das 8 às 17 horas, por R$ 15 o pedaço. O doce será abençoado pelo padre no dia de Santo Antônio, às 8 horas, e logo em seguida distribuído.