Base barra emendas ao orçamento de Americana para 2019

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2019, durante sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira. O texto tinha 308 emendas de autoria dos vereadores, sendo a maioria para incluir obras. Entre elas, foram derrubadas pela base seis emendas que faziam modificações para aumentar a participação dos vereadores na execução do orçamento, vedavam remanejamento de verbas das secretarias mais importantes e garantiam a reposição salarial dos servidores conforme índice da inflação.

As seis emendas mais importantes foram discutidas e votadas em separado a pedido do líder do governo Omar Najar (MDB) na câmara, Rafael Macris (PSDB). Os vereadores aprovaram o destaque ao texto. Foto: Divulgação

A primeira emenda era de autoria do vereador Gualter Amado (PRB). Ela adicionava ao texto a determinação de que todo remanejamento de verbas feito pelo Executivo entre as secretarias precisaria de autorização dos vereadores. Ele usou como exemplo a retirada de R$ 12 milhões do DAE (Departamento de Água e Esgoto) feito pela prefeitura em dezembro do ano passado.

“Eu defendo a transparência e o trabalho de fiscalização. Quando o Executivo fez aquela transferência, fui contrário, e nós não ficamos sabendo. Nós estamos sendo cerceados de participar de algumas discussões”, afirmou Gualter.

A base derrubou a emenda com o argumento de que a própria LDO serve como autorização do Legislativo para o remanejamento, já que fica previsto no texto que até 30% do orçamento pode ser remanejado conforme a necessidade. Os governistas argumentaram que cerca de 15 transferências ocorrem todas as semanas, e isso travaria a pauta da câmara.

Quem mais incomodou a base foi o vereador Padre Sérgio Alvarez (PT), com quatro emendas, que em resumo tentavam garantir que o orçamento previsto para Saúde, Educação e Ação Social fosse cumprido à risca, sem que a prefeitura pudesse retirar verbas dessas pastas para usar em outras. Também ficava previsto investimento de 27,5% na Saúde, sendo que o exigido atualmente é 15%. Outra emenda estipulava que os servidores teriam reajuste conforme a inflação. Isso também era previsto em emenda do vereador Welington Rezende (PRP), que também foi derrubada.

Os aliados de Omar derrubaram as emendas argumentando que as propostas “engessariam” a administração. “Fazer remanejamentos é de prerrogativa do Executivo, nós não podemos prever algumas situações que podem surgir no decorrer do ano”, disse o líder de governo. O orçamento aprovado para 2019 é de R$ 842,5 milhões, aproximadamente 6% superior ao orçamento de 2018.