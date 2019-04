Base aliada de Omar cria uma CEI própria do DAE

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A base do governo Omar Najar (MDB) na Câmara de Americana protocolou sua própria CEI (Comissão Especial de Inquérito) do DAE e pediu para anular a anterior que havia sido criada pela oposição. O prefeito incentivou os vereadores governistas a criarem mais CEIS, num movimento que a oposição chama de estratégia para confundir a população e gerar investigações “chapa-branca”. A base diz que é “transparência”.

A nova CEI do DAE foi protocolada ontem pelo vereador Kim (MDB). Como tem oito assinaturas, já está garantida, só falta formalizá-la. O objetivo é esticar o período a ser investigado até 2009, quando começou o governo Diego De Nadai. A CEI da oposição só envolveria o período do governo Omar, iniciado em 2015.

Também foi Kim que pediu ontem a anulação da CEI da oposição, encabeçada por Rafael Macris (PSDB). Na primeira reunião, a CEI elegeu anteontem um relator oposicionista. Kim baseou seu pedido no que Rafael afirma ter sido um erro de digitação. É que no requerimento que deu origem à CEI, no parágrafo final está escrito que o objetivo é investigar irregularidades na aplicação de receitas da prefeitura, sendo que o correto seria no DAE.

O presidente da câmara, Luiz da Rodaben (PP), mandou o pedido de Kim para análise da assessoria jurídica antes de decidir.

Em um momento de rara irritação, Kim usou a tribuna para dizer que a CEI encabeçada por Rafael é “inepta”. O emedebista também estava na CEI original, como membro, mas não pôde participar da primeira reunião. Ele diz que Rafael manobrou e realizou a primeira reunião num dia em que sabia que ele não estaria na casa – assim como outros membros da base – , o que garantiu a eleição de um relator da oposição.

“Isso aí é uma CEI chapa preta. Ou seja, que não tem objetivo de levantar a verdade, e sim de fazer palanque e ficar atirando pedra, onde nós temos que ver bem quem que vai levar pedrada, que vidraça que nós vamos quebrar”, afirmou Kim.

JUSTIÇA. Rafael diz que o erro foi de digitação e que, se a CEI for de fato encerrada, ele recorrerá à Justiça para mantê-la. “Não tem cabimento de considerar uma comissão nula por conta de um problema como esse”.

Kim diz que não recebeu nenhum pedido do prefeito para criar a CEI. O líder do Governo, vereador Pedro Peol, e o secretário de Governo, Juninho Barros, afirmam que o chefe do Executivo incentivou a criação de mais investigações devido à transparências.