Barulho em ar-condicionado adia uso de UTI adulto do HM

Um barulho “anormal” no ar-condicionado adiou o uso da recém-inaugurada UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, segundo a prefeitura.

De acordo com a administração, foi solicitada uma visita técnica da empresa responsável pela instalação do equipamento.

Inauguração do espaço foi feita pelo prefeito Chico Sardelli no dia 16

O Executivo reinaugurou o espaço no último dia 16, após um ano e três meses de obra. O local conta com dez leitos, que se somam a outros sete no HM.

A prefeitura informou que a transferência de pacientes para essa UTI reformada precisou ser postergada. “No entanto, todos os leitos de UTI continuam ativos, pois apenas a transferência de local foi adiada, até que o problema do sistema de climatização seja sanado.”

O ar-condicionado já havia feito barulho durante a solenidade de entrega da UTI e da ala 3, o que chamou a atenção das pessoas presentes. Porém, em determinado momento, a situação aparentemente se normalizou.

A não utilização da UTI havia sido constatada pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) em visita ao hospital.