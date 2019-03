Barragem do Salto Grande está ‘adequada’, diz Arserp

A Arserp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) considerou “adequadas” as condições da barragem do Salto Grande, em Americana. Por meio de delegação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a agência paulista realizou a inspeção na barragem e estruturas associadas.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O relatório apresentado pela concessionária responsável pela usina (CPFL Renováveis) atesta, segundo os técnicos, que as estruturas do barramento apresentam comportamento dentro dos padrões normais de segurança, manutenção e operação do local.

A fiscalização in loco da usina de Americana faz parte da força-tarefa liderada pela Aneel que vai vistoriar 142 usinas de 18 estados até maio. Depois dessa 1ª etapa, a Aneel continuará, entre maio e dezembro, a inspeção presencial para totalizar 335 fiscalizações somente em 2019.

As usinas de Americana e Pirapora – que também passará por vistoria – são as únicas monitoradas pela Aneel enquadradas na categoria de maior risco, devido a problemas observados em fiscalizações anteriores.

A CPFL Renováveis aguarda a revisão da nota de risco da usina. A Aneel deve deliberar sobre a eventual mudança na avaliação em abril.