Bar na região central é o primeiro a aderir ao parklet em Americana

Extensão necessita de aprovação da Prefeitura e faz parte do programa Ruas Vivas

Parklets são extensões temporárias das calçadas, para ampliar o atendimento

Seis meses após a publicação do decreto que regulamenta a implantação de parklets em bares, restaurantes e lanchonetes de Americana, o gastrobar Beppo, na região central, foi o primeiro estabelecimento a ampliar o seu espaço de atendimento, na última quarta-feira (26). A iniciativa faz parte do programa “Ruas Vivas”, que visa proporcionar alternativas comerciais para bares e restaurantes da cidade, e necessita de projeto aprovado pela prefeitura.

Os parklets são extensões temporárias das calçadas. O estabelecimento comercial providencia um piso e coloca no lugar do estacionamento dos carros, com o objetivo de ampliar o espaço de atendimento. Porém, essa expansão não pode atrapalhar o trânsito e os pedestres, e a prefeitura é obrigada a fiscalizar o correto funcionamento.

“Trazer o parklet foi uma maneira de incentivar a convivência em áreas urbanas, além de ser um diferencial na cidade. Também podemos aumentar a nossa visibilidade. Acredito que o parklet será tendência em Americana, já que o espaço proporciona momentos ainda mais agradáveis ao público”, afirmou o proprietário do Beppo, Giovanni Stival Panfilio.

De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Econômico, outros dois pedidos de estabelecimentos estão sob análise. Os donos de bares e lanchonetes interessados devem protocolar um requerimento no site da prefeitura, no ícone “Americana Inteligente”, e anexar toda a documentação exigida.

O projeto deverá apresentar, de acordo com o decreto 13.172/2023, a planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e o esboço da instalação, bem como todos os equipamentos e mobiliários que serão instalados.

“A autorização se dará com o cumprimento de todas as exigências, incluindo avaliações sobre a localização, já que devem ser apenas ruas com pouco movimento, sem obstrução total da passagem, e o devido pagamento de preço público pelo uso”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.