Banner alertando sobre tolerância é retirado e comerciantes acusam a Estapar

Um banner colocado em um poste da Rua Anhanguera, na região central de Americana, informando aos motoristas sobre a existência da lei que concede 20 minutos de tolerância na Área Azul, teria sido arrancado por um funcionário da Estapar, empresa que explora o serviço no município. As informações sobre o incidente foram dadas por comerciantes do Mercado Municipal.

Foto: Divulgação

O comerciante Jocil Amadio informa que o funcionário da empresa retirou o banner alegando que ele estava afixado em poste da CPFL Paulista. “Eu argumentei que ele não era funcionário da CPFL e ele disse que o banner não poderia ser fixado próximo ao parquímetro”, relatou.

A iniciativa de divulgar aos motoristas a existência da lei municipal 4.255, de 28 de novembro de 2005, partiu dos próprios comerciantes do Mercadão, que se organizaram para dividir os custos para confeccionar dois banners e uma faixa destacando a tolerância de 20 minutos.

Ontem de manhã, um dos banners foi colocado num poste. A faixa e o outro banner foram colocados na fachada do Mercadão. A iniciativa, no entanto, durou pouco. Menos de uma hora após ter sido instalado, o banner do poste acabou sendo retirado pelo funcionário da Estapar, segundo os comerciantes.

Após a polêmica, os lojistas recolheram também o material que estava na fachada. “Nossa intenção foi informar sobre a existência dessa lei municipal. A empresa que administra a Área Azul não informa nossos clientes, que acabam se sentindo pressionados à pagar, mesmo que seja uma compra rápida de até 20 minutos”, informou o lojista.

“Salientamos que não somos contra a cobrança do estacionamento, só queremos que seja cumprida a lei que beneficia os usuários de parada rápida”, completou Jocil. A comerciante Ana Maria Padovani reforçou que a maioria dos consumidores que frequentam o mercadão permanece pouco tempo no local.

“Eles entram, pegam o que precisam e já saem. Além disso, muitos são pessoas de idade que encontram dificuldades em mexer no parquímetro”, disse. Segundo Ana Maria, eles não desistirão de informar aos motoristas e pensam em recolocar a faixa e os banners.

“Não queremos perder a razão. Vamos nos informar e ver como devemos proceder para recolocar a faixa de forma legal. Os clientes estão desistindo de vir aqui e quando entram chegam nervosos com a situação”, disse.

PROIBIÇÃO. Segundo o GPA (Grupo de Proteção Ambiental), toda a afixação em poste é proibida, passível de multa, mas os comerciantes podem afixar dentro dos próprios estabelecimentos ou nas portas dos mesmos. Para afixação na fachada do Mercadão, é preciso autorização.

Por meio de nota, a Estapar informou que “placas de sinalização e terminais de autoatendimento foram vandalizados com a colagem de adesivos, que estão sendo retirados por funcionários da empresa. Porém, nenhum deles estava autorizado a retirar faixas afixadas em via pública. Caso isso tenha ocorrido, a empresa irá apurar o fato para tomar as medidas cabíveis”.