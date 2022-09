Banheiro público frustra comerciante no São Luiz, em Americana

Raízes ao redor de pias e vasos sanitários estão aparentes - Foto: Stela Pires / Liberal

A situação do banheiro público da área de lazer entre as ruas Paolo Dell’Agnese, José Grassi, João Santarosa e Avenida Joaquim Boer, no São Luiz, em Americana, é alvo de reclamação de comerciantes da região.

De acordo com a proprietária do quiosque instalado no local, Jandira Zaine Moura, de 66 anos, o problema existe desde que começou a gerenciar o negócio. “Faz 28 anos que nós estamos aqui e nunca mexeram [nos banheiros]”, disse.

A estrutura tem problemas de infiltração e falta de manutenção. Segundo Jandira, as raízes, que ela acredita estarem por baixo dos banheiros, já saem ao redor das pias e entupiram os vasos sanitários do local.

Jandira já chegou a procurar a prefeitura inúmeras vezes para pedir melhorias. Mesmo existindo um projeto para construção de novos sanitários, ele nunca saiu do papel.

A prefeitura foi questionada sobre a existência de um projeto para novos sanitários na área de lazer, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. A administração também ainda não informou quais providências seriam tomadas.

