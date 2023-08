Bandidos tentam invadir condomínio de luxo em Americana

Três assaltantes tentaram invadir o condomínio de luxo Paris, no Centro de Americana, na tarde desta quarta-feira (16). Um morador, que estava em um carro blindado, fechou o portão e derrubou um das motos usadas pelos criminosos. Eles fugiram sem levar nada.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta das 17 horas o morador relatou que transitava com seu veículo na Avenida Brasil, quando percebeu que era seguido por um motociclista.

Na tentativa de despistá-lo, ele subiu em direção a Rua Herman Muller e depois resolveu seguir pelas ruas adjacentes do prédio onde mora para não entrar diretamente no local.

No entanto, quando percebeu que o suspeito ficou com moto ficou parada próximo ao condomínio, decidiu entrar na garagem do prédio, mas outros dois tentaram rendê-lo. Como seu carro é blindado, ele fechou o portão derrubando uma das motos. O comparsa o ajudou a levantar e fugiram.

Várias equipes da Gama intensificaram o patrulhamento nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado.