Bandidos rendem família e roubam casa no Santa Inês

Uma família foi rendida e roubada no bairro Vila Santa Inês, em Americana, na tarde desta segunda-feira (26). Dois bandidos – um deles armado – exigiram o carro da família, um GM S-10, R$ 70, celulares, folhas de cheque, cartões bancários e documentos. Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um serralheiro de 54 anos foi abordado em frente a sua casa Rua Coelho Neto às 17h30. Dois bandidos impediram que ele saísse do imóvel e exigiram a chave do carro, que estava dentro da casa. Eles então entraram na residência e pegaram, além da chave e de dois celulares, uma bolsa com documentos e dinheiro.

O serralheiro e sua esposa, uma dona de casa de 51 anos, foram trancados dentro da casa enquanto os bandidos fugiam no carro. As vítimas acionaram a PM (Polícia Militar) e o caso foi apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.