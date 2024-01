Bandidos quebram janela e furtam restaurante no Nossa Senhora de Fátima, em Americana

Criminosos usaram uma pedra da calçada para quebrar a janela e entrar no restaurante - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

O restaurante Mistura Nobre, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (30). Para ter acesso ao estabelecimento, os ladrões usaram uma pedra de calçada para quebrar a janela.

De acordo com a proprietária, que não quis ter seu nome divulgado, por volta de 3h, os ladrões entraram no restaurante, localizado na Rua Paraná, após quebrarem o vidro de uma janela com uma “calçadinha” e levaram o televisor e ao menos R$ 50 que estavam no caixa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar do local ter câmera de segurança, a proprietária informou que os criminosos conseguiram desviar do ponto de vigilância.

Bandidos entraram por um ponto que o sistema de vigilância não cobre – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Funcionários de um hotel próximo ao restaurante flagrou a ação criminosa por volta de 3h, entrou em contato com a empresária e também com a PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência. Por volta de 6h, ao chegar no local, a proprietária notou a janela danificada, além dos bens levados, assim como a pedra utilizada para quebrar a janela, que ainda estava no imóvel na manhã desta terça.

Um boletim de ocorrência seria registrado na unidade de Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito pelo furto foi identificado.