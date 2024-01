Bandidos invadem loja Petz, em Americana, e fogem levando o cofre com R$ 35 mil

Funcionários perceberam, ao chegarem para o trabalho neste sábado, que a porta foi arrombada - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Criminosos invadiram a loja Petz, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana, e fugiram levando o cofre com R$ 35 mil em dinheiro, dois tablets e um cartão de crédito corporativo. A ação criminosa foi percebida pelos funcionários na manhã deste sábado (13), que notaram a porta arrombada ao chegarem no trabalho.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados. Os agentes então preservaram o local até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana e, por conta do incidente, a loja não abriu neste sábado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos também arrombaram e danificaram o Centro de Processamento de Dados, de onde tiraram alguns cabos, desativando o alarme e algumas das câmeras.

A polícia apurou que os invasores acreditaram ter desligado as câmeras mas, na verdade, alguns equipamentos continuaram funcionando. As imagens estão com uma empresa terceirizada de segurança e serão encaminhadas, em breve, à Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a empresa, por meio da assessoria de imprensa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.