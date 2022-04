Bandidos invadem ETE da Praia Azul, rendem funcionários e roubam fios de cobre

Três homens armados e encapuzados invadiram a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Praia Azul, em Americana, amarraram os funcionários e fugiram com 550 metros de fios de cobre, na noite desta terça-feira (5).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com funcionários que não quiseram se identificar, por volta de 22h00, os três homens entraram no local e, armados, anunciaram o assalto, renderam os trabalhadores e os amarraram com fios nos braços.

Eles ficaram presos no local até que, por volta de 2h, o vigia, o porteiro e um terceiro funcionário conseguiram se soltar e acionaram a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Apesar de serem amarrados, as vítimas não sofreram outras agressões ou ameaças, segundo relatos dos funcionários.

Um boletim de ocorrência está sendo registrado na delegacia de Americana como roubo. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a prefeitura de Americana, por conta do crime, além do furto dos cabos, houve danos aos painéis de comando, que ocasionou a paralisação completa dos trabalhos no local. A previsão é que a ETE volte a operar nesta quinta-feira (7). Uma câmera de monitoramento da portaria também foi quebrada.

“Neste momento está sendo levantado o quantitativo furtado e danificado para a realização de compra e substituição”, trouxe o executivo.