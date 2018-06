‘Bandido vivo é o que não enfrenta polícia’, diz Doria

O pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, João Doria, afirmou que “bandido vivo é bandido que não enfrenta polícia”. “Senão vai ser morto. E se tiver que ser morto em defesa da vida e do patrimônio no enfrentamento com a polícia, não vamos condenar os policiais.” A declaração foi feita em visita do tucano ao LIBERAL na tarde desta sexta-feira (8) e, segundo Doria, marca uma “política diferente”.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O ex-prefeito de São Paulo, que se licenciou do cargo para concorrer ao governo do Estado, fez a afirmação quando dizia que segurança será uma das prioridades de seu eventual governo. Afirmava que é preciso investir em efetivo e equipamentos, como carros novos e câmeras, e que é necessário haver policiamento preventivo e resposta imediata a criminosos.

“Polícia não pode ter medo de agir contra bandido, e na nossa gestão não terá. Lugar de bandido é na cadeia, então se tiver que ter enfrentamento vai ter”, afirmou Doria.

Questionado se continuará a haver investigações sobre mortes em confronto, ele disse que sim. “Podem existir, não queremos evidentemente inibir a justiça, mas não vamos condenar policias que estiverem cumprindo seu papel.”

Como mostrou o LIBERAL em março, 13 pessoas morreram em confronto com a polícia na RPT em 2017, o dobro do número registrado dois anos antes. Na área de educação, Doria disse que um de seus planos é remunerar melhor professores cujos alunos tenham índices mais altos em exames de avaliação.

O tucano afirmou que o trem intercidades, que ligará Americana a São Paulo, será uma das prioridades do seu governo na área de transportes se houver interesse da iniciativa privada em tocar o projeto.