Bancos e instituições financeiras são as empresas recordistas em reclamações em Americana, de acordo com dados do Procon.

Procon atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Entre janeiro e junho deste ano foram registradas 486 queixas contra companhias do setor. Lançamentos ou cobranças não reconhecidas pelo consumidor foram o principal motivador das reclamações.

Os serviços privados como assistência técnica, cursos e viagens e produtos aparecem, nesta ordem, no 2º e 3º lugares entre os segmentos com mais problemas para atender seus consumidores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dos 1.435 atendimentos realizados no 1º semestre deste ano, 33% são queixas contra bancos e financeiras, o que corresponde a 486 reclamações.

Na sequência aparecem serviços privados, com 24% dos registros, um total de 344 casos, seguido por produtos, com 281 reclamações, o equivalente a 20% das queixas contabilizadas entre janeiro e junho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os 324 atendimentos restantes são sobre serviços essenciais como telefonia, água e energia, saúde, habitação e alimentos.

Do total de atendimentos realizados no 1º semestre, 366 geraram processos administrativos, outras 770 foram encerrados por vários motivos, entre eles o cliente ter tido o pedido atendido, e os demais se encontram pendentes aguardando o retorno do consumidor ou ainda estão em tramitação.

Histórico

A proteção ao consumidor não é nova. No Brasil é prevista desde a promulgação da atual Constituição de 1988 e com a edição do Código do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), além de leis estaduais e municipais.

Ainda assim, as relações de consumo estabelecidas com empresas prestadoras de produtos e serviços nem sempre é fácil.

Em Americana, o consumidor que se sentir lesado em seus direitos pode procurar os serviços do Procon, que fica no prédio da prefeitura, na Avenida Brasil, número 85, na Vila Medon.

O órgão atende de segunda a sexta, das 9 às 16 horas. A população também pode entrar em contato pelo telefone 151 para informações e orientações. A ligação é gratuita.