Banco do Povo participa de ‘Feirão do Crédito’

O unidade de Americana do Banco do Povo vai participar nesta quinta-feira (29) do Feirão de Crédito para Microempreendedores (ME, LTDA e MEI), que ocorre no Villa Harmonia Eventos, espaço que foi cedido para a realização do feirão.

Foto: Arquivo / O Liberal

Além do Banco do Povo Paulista, a Desenvolve-SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) e a Investe-SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) também estarão oferecendo linhas de crédito para a compra de equipamentos, ampliações e reformas, investimentos fixos e capital de giro. O evento ainda conta com o workshop “Uma solução para cada fase do seu negócio”.

“A possibilidade de empréstimo a juros baixos vai ajudar muito aquelas pessoas que precisam começar ou ampliar seus negócios, além de ser extremamente importante para o crescimento do empreendedorismo e da economia no município”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso.

SERVIÇO:

Local: Villa Harmonia Eventos

Endereço: Av. Roberto Agostinetto, 35 – Pq. Ind. Harmonia — Nova Odessa / SP

Horário: das 9h30 às 16h

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.