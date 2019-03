Banco de Sangue precisa de todos os tipos sanguíneos

O Banco de Sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana, está com estoque baixo de bolsas de sangue de todos os tipos sanguíneos. Em razão disso, a direção do HM pede a colaboração de doadores.

O Banco funciona dentro do hospital, sendo que as doações podem ser feitas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30. Os doadores deverão comparecer ao local munido de um documento, com foto, válido em todo o território nacional. Foto: Arquivo / O Liberal

Eles também precisam seguir as principais recomendações:

– Não estar em jejum;

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

– Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação;

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

– O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

– Necessário ter acima de 50 kg e apresentar boas condições de saúde.

O Banco de Sangue está localizado na Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O telefone para contato é o 3468-1739.

As bolsas de sangue são utilizadas no atendimento a vítimas de acidentes graves, pequenas ou grandes cirurgias, pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.