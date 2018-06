Banco de Sangue do HM necessita dos tipos A e O

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, de Americana, necessita, urgentemente, de doações dos tipos sanguíneos O e A, tanto positivo quanto negativo. Os estoques destes tipos estão baixos, o que pode comprometer o atendimento a pacientes em caso de necessidade.

Entretanto, a administração destaca que situação dos estoques dos tipos B e AB é bastante satisfatória, com quantidade de bolsas suficiente para atender a demanda no momento, o que faz com que o Banco de Sangue não esteja coletando estes tipos no momento. Foto: Arquivo / O Liberal

Todos os dias, os profissionais do Banco de Sangue realizam uma checagem da demanda de transfusões e das bolsas disponíveis. Com base nessas informações, eles têm a noção dos tipos mais necessários e, com isso, evitam desperdícios.

O sangue e seus derivados têm prazo de validade, e a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é para que todo material coletado seja utilizado e não desprezado de forma alguma.

O Banco de Sangue está localizado na Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 11h30. O telefone para contato é o 3468 1739.

As bolsas de sangue são utilizadas no atendimento a vítimas de acidentes graves, pequenas ou grandes cirurgias, pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer.

O doador precisa seguir algumas recomendações:

– Não estar em jejum;

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

– Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação;

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

– Apresentar documento com foto válido no território nacional;

– O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

– Necessário ter acima de 50 kg e estar bem de saúde.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.