Banco de Sangue do HM faz coleta dos tipos A e O neste sábado

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, vai abrir neste sábado, das 7h às 11h, com o intuito de atender aos doadores que não podem comparecer durante a semana.

Serão coletados os tipos A e O, dos fatores positivo e negativo, cujos estoques estão em situação crítica. Serão disponibilizadas 50 senhas para o atendimento das pessoas.

Os doadores devem comparecer ao local utilizando máscara e sem acompanhantes. O Banco de Sangue fica na Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada é separada do restante do hospital. Portanto, o doador não tem contato com outros pacientes.

Para fazer a doação é preciso não estar em jejum, estar bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, não fumar duas horas antes, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados dos pais), ter feito repouso mínimo de 6 horas na noite anterior, evitar o consumo de alimentos gordurosos antes da doação e, por fim, apresentar um documento com foto.