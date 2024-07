Banco de Sangue do HM, em Americana, amplia horário de atendimento

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, começou nesta semana a atender de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Anteriormente, o local funcionava das 8h às 11h30, às segundas, terças, quintas e sextas.

De acordo com a prefeitura, que administra a unidade junto com a OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a mudança tem como objetivo ampliar as doações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O banco é responsável pelo atendimento de 90% da população de Americana.

Para doar, é necessário levar documento com foto e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Também são pré-requisitos não estar em jejum, estar bem de saúde, evitar consumo de alimentos gordurosos, não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não fumar horas antes, pesar mais que 50 kg e permanecer de repouso na noite anterior da doação por, no mínimo, 6h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3468-1739 ou pelo WhatsApp (19) 99148-1067.