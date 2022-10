Banco de sangue do HM de Americana precisa de doações de todos os tipos

O banco de sangue do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, precisa de doações de todos os tipos sanguíneos. Entre eles, o tipo O negativo é o que necessita com maior urgência, com estoques quase zerados.

Para doar, é possível realizar agendamento através do WhatsApp (19) 99148-1067, do fixo (19) 3468-1739 e do aplicativo Sangue Amigo, disponível para Android e iOS. Os doadores devem utilizar máscara e não podem levar acompanhantes.

No dia da doação, alguns requisitos precisam ser atendidos: não estar em jejum, estar bem de saúde, não ingerir bebida alcoólica por 12 horas antes da doação, não fumar duas horas antes, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, ter feito repouso mínimo de seis horas na noite anterior, evitar consumo de alimentos gordurosos e apresentar documento com foto.

O Hospital Municipal está localizado à Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. A entrada é separada do restante do hospital, sendo assim, o doador não possui contato com os demais pacientes.