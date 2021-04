Banco de Sangue do HM de Americana apela por doações

Com estoques zerados, banco pede doações de tipos A e O, tanto negativo quanto positivo

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está apelando por doações. Com estoques zerados, o órgão pede doações dos tipos A e O, tanto negativo quanto positivo.

Enfermeira do Banco de Sangue, Josniele Cristina Bidoia explicou que houve um aumento na demanda por transfusão de pacientes com doenças crônicas. Ela esclareceu que a situação não está relacionada com os pacientes Covid.

“O Hospital Municipal é referência de atendimento de emergência, tem um acidente e é encaminhado para o municipal. Por isso a demanda acaba sendo maior”, explicou a profissional.

Para evitar aglomerações, as doações são realizadas somente mediante agendamento. É possível marcar um horário por meio do aplicativo Sangue Amigo ou então pelo telefone 3468-1739.

Os doadores de sangue podem agendar o procedimento para segunda, terça, quinta ou sexta-feira, no horário das 8h às 11h30.

Vacinação

As campanhas de imunização contra gripe e contra o coronavírus podem tornar as pessoas temporariamente impedidas de doar. A enfermeira explicou que existem alguns prazos a serem respeitados antes da doação.

Quem recebeu uma dose da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac e do Instituto Butantan, deve aguardar 48 horas para doar. Esse também é o prazo para quem se vacinou contra a gripe.

Já a vacina de Oxford/AstraZeneca, que protege contra o coronavírus, demanda uma espera de sete dias para doação de sangue.

Quem se contaminou com a Covid-19 precisa esperar 30 dias para doar. Já se houve contato com alguém que testou positivo, é necessário esperar 15 dias para ver se não desenvolverá a doença. Pessoas com sintomas de gripe ou resfriado também devem aguardar para fazer a doação.

Confira outras recomendações para doar sangue:

Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação;

Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

Necessário ter acima de 50 kg e apresentar boas condições de saúde.

O Banco de Sangue está localizado na Avenida da Saúde, número 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.