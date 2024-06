Bancada pelo governo federal, creche na região da Praia Azul custará R$ 5,8 milhões

Obra é parte do Novo PAC e ainda depende da contratação de empresa para a construção

Creche será construída no Jardim Barra do Cisne 1 - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O governo federal vai investir cerca de R$ 5,8 milhões na construção de uma creche na região da Praia Azul, em Americana. A contratação entre prefeitura e governo federal, que terá a Caixa Econômica Federal como intermediária dos repasses, foi publicada oficialmente nesta segunda-feira (24). A obra foi viabilizada por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O valor que consta na contratação é maior do que o anunciado inicialmente. Conforme o LIBERAL noticiou em março, a creche tinha custo estimado em R$ 4,3 milhões. A prefeitura entrará com uma contrapartida de cerca de R$ 58 mil.

Após a contratação junto ao governo federal e à Caixa, agora, o processo para a construção da creche ainda depende de análise técnica, aprovação de projeto, licitação e autorização da obra.

A unidade escolar ficará no Jardim Barra do Cisne I, próximo a condomínios da região da Praia Azul, em uma quadra da Avenida Gine Faraone Zanaga, entre as avenidas Américo Schneider e Padre Constantino Gardinali.

Além de creche, o local também será uma pré-escola. A expectativa é de que tenha dez salas e atenda até 376 crianças em dois períodos, matutino e vespertino.