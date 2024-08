Balão é apreendido após cair em escola infantil no Werner Plaas, em Americana

Soltar balão é crime

Fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/98. A pena é de prisão de 1 a 3 anos ou multa. Os responsáveis também podem responder por atentar contra a navegação aérea, conforme o artigo 261 do Código Penal.

Riscos

Os balões podem causar incêndios em residências, indústrias e florestas. Em 2023, o Corpo de Bombeiros registrou 16 incêndios causados por balão.

“As quedas são em locais imprevisíveis. Em agosto de 2021, um balão incendiou mais da metade do Parque do Juquery, em Franco da Rocha. No início de maio deste ano, um balão caiu sobre a reserva biológica do Tamboré, em Santana do Parnaíba, e incendiou o local. Além da vegetação perdida, animais foram mortos”, afirma o tenente Edson Alves de Lima, da PM Ambiental.

Além dos incêndios, os balões podem colocar em risco a segurança do tráfego aéreo, uma vez que em algumas situações os radares não conseguem detectá-los.

Ação humana causa 9 em cada 10 incêndios

A queda de balão, o uso irregular do fogo em atividades agropecuárias e o vandalismo estão entre os principais motivos causadores de incêndios florestais em São Paulo.

De acordo com o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), mais de 90% dos 158 focos de incêndio em 2023 tiveram como causa ações humanas que poderiam ter sido evitadas.

Entre janeiro e abril de 2024, foram lavrados 13 Autos de Infração Ambiental (AIA) por fabricação, venda, transporte ou soltura de balões. O número representa um aumento de 44% em relação aos 9 autos gerados pelo mesmo motivo nos primeiros quatro meses do ano passado.

Como denunciar

A população pode colaborar com o combate ao risco baloeiro, denunciando atividades suspeitas relacionadas à fabricação, transporte ou soltura de balões. Para denunciar a soltura de balões, ligue 190. Já para denunciar o transporte e a fabricação de balões, ligue na Delegacia Eletrônica, número 181.