Baixa pressão da água afeta moradores há mais de cinco anos

17 out 2021 às 07:53

A falta de pressão da água na Rua Francisco Giongo, na Vila Dainese, em Americana, é um problema que já dura há mais de cinco anos.

Segundo moradores, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizou uma obra de troca de encanamento para auxiliar no abastecimento, mas isso ocorreu somente em uma quadra da rua.

Moradores fizeram abaixo-assinado para pedir a troca da rede, devido à baixa pressão – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Eu moro aqui há 65 anos, desde que eu nasci. Este é o primeiro encanamento que fizeram e ainda está funcionando até hoje”, conta o aposentado Francisco Vítor, morador da região.

Ele explica que os canos não suportam mais a demanda, devido ao crescimento da cidade nos últimos anos. Francisco já fez inclusive um abaixo-assinado que foi anexado a um protocolo da autarquia pedindo que a troca de canos fosse providenciada em toda a rua, mas o pedido nunca foi atendido.

Segundo ele, a força da água diminui logo pela manhã e só normaliza por volta das 22 horas, quando as caixas ficam cheias, mas nem isso é o suficiente para garantir o abastecimento durante o dia.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana informou que a troca de rede na região está prevista para o mês de novembro.

