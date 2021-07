Bairro Jardim Nascentes Boer consegue regularização depois de 20 anos

Processo ocorreu por meio do programa estadual Cidade Legal, e não teve custos para o município; 122 famílias foram beneficiadas

Regularização prevê melhorias na infraestrutura do local nos próximos dois anos - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A Prefeitura de Americana assinou nesta semana a regularização fundiária do Jardim Nascentes Boer, bairro que existia há mais de 20 anos de maneira irregular na cidade. Com o processo, 122 famílias foram beneficiadas. Além da questão documental, a regularização também prevê melhorias na infraestrutura do local nos próximos dois anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O processo ocorreu por meio do programa estadual Cidade Legal, e não teve custos para o município. A certidão conclui a regularização junto à prefeitura e segue para cartório para a obtenção de escrituras.

O bairro, localizado próximo do Jardim Brasil, na região do Zanaga, teve origem irregular. Lotes foram vendidos sem as devidas aprovações e obras de infraestrutura necessárias.

A situação gerou uma ação movida pelo Ministério Público, e há nove anos existia um processo de solicitação para a regularizar a área.

Secretária-adjunta de Regularização Fundiária da Secretaria de Obras, Lígia Rodrigues coordenou o trabalho junto à Associação de Moradores da Rua 10, ao Programa Cidade Legal e à Família Boer, que era proprietária da área e vai custear as melhorias no bairro.

“Nesse projeto, tem dois anos para implementar a infraestrutura que falta no local. Estão contemplados água, esgoto, asfalto, drenagem e iluminação pública. É uma regularização completa, sai o documental e tem toda a parte de infraestrutura que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão”, explicou Lígia.

Morador do Jardim Nascentes Boer há quase 14 anos, o operador de balancim Antonio Marcos Barizon, de 50 anos, contou que o bairro possui ligação de água, esgoto e iluminação pública, mas a falta de pavimentação causa problemas frequentes.

“A gente espera essas melhorias há muito tempo, é um transtorno que a gente passa, quando chove a rua fica esburacada, vai mudar 100%. Ficamos contentes”, disse Antonio.

Ligia contou que o presidente da associação do bairro, Benedito Maciel, morreu recentemente sem concretizar a regularização do bairro. “Era uma pessoa ativa e que sonhava com isso, mas faleceu há 60 dias e não conseguiu ver”, lamentou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Secretário de Obras, Adriano Camargo Neves destacou que uma lei federal de 2017 que trata da regularização fundiária foi fundamental para solucionar o imbróglio envolvendo o bairro.

“O avanço das leis permitiu que pudéssemos dar andamento na questão do bairro. Temos de comemorar”, disse.