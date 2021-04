Baep prende homem que faria contabilidade de facção em Americana

O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) prendeu na manhã desta sexta-feira (23), em Americana, um homem suspeito de fazer contabilidade de facção criminosa. O caso aconteceu às 10h50, no bairro Santa Rosa II. Foram apreendidos pelos policiais mais de quatro quilos de drogas, dinheiro e outros objetos.

O Baep chegou ao local após denúncia sobre um homem usando uma moto roubada. Ao averiguar a casa do suspeito, os policiais perceberam que havia uma moto Honda CB 500 no corredor da residência, que estava com placas falsas.

O suspeito, um homem de 36 anos, foi questionado e disse que a moto pertencia a um outro indivíduo, seu amigo, de 26 anos, que estava dormindo na sua casa.

Em pesquisa do chassi, os militares constataram que a motocicleta foi roubada em 2018. O rapaz apontado pelo outro indivíduo admitiu que comprou a moto e que sabia que era roubada.

Depois disso, no entanto, em buscas pela residência, o Baep ainda encontrou drogas no quarto do dono do imóvel e, em uma gaveta de uma cômoda, os policiais também acharam cocaína, maconha, um revólver de numeração suprimida, balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico de drogas “e anotações sobre facção criminosa que age dentro e fora de presídios, além de R$ 1.328,00 em dinheiro”, segundo a PM.

O primeiro detido, dono da casa, alegou que apenas guardava as drogas, sem dizer para quem. Questionado se havia mais entorpecentes no local, o homem afirmou que havia cocaína e apetrechos no forro da casa.

Já o outro rapaz disse que, assim como a moto, a arma de fogo também era dele, “tendo inclusive confidenciado à equipe que foi ‘batizado’ na facção há dois anos e descreveu sua atual função, cuja responsabilidade é fazer a contabilidade das mensalidades dos filiados e o cumprimento do seu estatuto por parte dos integrantes”, segundo ocorrência.

Também foram apreendidos dois celulares do morador da casa e três do outro indivíduo.



A dupla foi presa por tráfico de drogas, posse ilegal de arma e receptação. O Baep apreendeu quase três quilos de cocaína, mais de um quilo de maconha, 300 gramas de crack, o revólver com seis munições, R$ 1.328, a moto roubada, os apetrechos, os celulares e os cadernos da contabilidade do tráfico e organização da facção criminosa.