Baep prende foragido por tráfico de drogas e furto em Americana

Homem foi abordado na comunidade do Zincão, no Parque da Liberdade, na tarde desta terça

Policiais militares do 10º Baep prenderam um foragido da Justiça de 23 anos, durante uma abordagem na comunidade do Zincão, no Parque da Liberdade, em Americana, no início da tarde desta terça-feira (31).

Homem foi detido pelo Baep – Foto: Baep / Divulgação

De acordo com a corporação, os PMs estavam na comunidade, quando decidiram abordar o rapaz. Após consultarem os antecedentes criminais, descobriram que ele tinha mandados de prisão decretados pela Justiça.

Ele foi conduzido para a delegacia e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.