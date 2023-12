Baep apreende quase seis quilos de drogas no Jardim Boer, em Americana

Sete tijolos de maconha foram apreendidos - Foto: Baep_Divulgação

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no Jardim Boer, em Americana, na noite desta sexta-feira (16). Na casa dele, os PMs apreenderam 5,8 kg de maconha. Ele foi autuado em flagrante e depois levado à Cadeia de Sumaré.

Por volta das 21h, os policiais faziam patrulhamento de rotina na Rua do Entusiasmo, quando decidiram abordar o motorista de um Honda HR-V, pois o veículo com as mesmas características teria sido usado em outros crimes em Minas Gerais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a abordagem, os PMs constataram, que na verdade, o carro foi roubado em março de 2022, no Rio de Janeiro/RJ, mas estava com as placas de outro veículo semelhante de Patos de Minas/MG. Como o motorista não usava documentos, os policiais foram até a casa dele, que fica no mesmo bairro.

Acusado foi abordado conduzindo um Honda HR-V com registro de roubo em março de 2022 – Foto: Baep_Divulgação

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na busca residencial, eles encontraram ao lado do guarda-roupas sete os tijolos de maconha, balança de precisão e materiais para a embalagem da droga.

Posteriormente, o homem foi conduzido à delegacia especializada, onde prestou depoimento e permaneceu detido até ser apresentado à audiência de custódia.