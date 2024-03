Azeite está 39,8% mais caro e surge como ‘vilão’ na cesta de Páscoa

Valor do azeite chama atenção nas prateleiras - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A bacalhoada de Páscoa estará mais cara neste ano. Segundo pesquisa do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) divulgada nesta semana, os itens tradicionais do período subiram 9,29% entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Mas desta vez o vilão não é o bacalhau. O azeite foi o produto com aumento mais expressivo, de 39,82%. Em seguida vem a batata-inglesa, cujo preço subiu 31,96%.

O incremento nos preços é muito superior à inflação acumulada de 3,5%, medida pelo IPC-10 para o mesmo período, e destaca uma pressão específica sobre produtos que não seguem necessariamente a tendência geral inflacionária.

Apesar da tendência ascendente dos preços em comparação ao ano anterior, houve uma redução nos valores de itens fundamentais para o almoço de Páscoa, como o bacalhau, que apresentou queda de 2,27%. A observação é de André Braz, coordenador dos índices de preços do FGV Ibre.

O LIBERAL visitou três supermercados de diferentes redes e regiões de Americana na última quarta-feira (27) e constatou que o azeite de oliva extra virgem em embalagens com 500 ml das três principais marcas tinha preço variando entre R$ 38,99 e R$ 44,90. As mesmas marcas oferecem opções especiais com preço variando entre R$ 45,99 e R$ 54,90.

Bacalhão está mais barato – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Já o quilo da batata-inglesa estava custando entre R$ 6,99 e R$ 9,98. Nos mesmos supermercados, era possível encontrar opções de lombo de bacalhau congelado por R$ 139,99 a R$ 159,90, por quilo.

Em um dos supermercados, a reportagem apurou informalmente que a alta dos produtos vem impactando as vendas, principalmente do azeite, que vem sendo chamado de vilão desta Páscoa. Mas ofertas especiais voltadas para o período podem surpreender os consumidores.

Azeite é ingrediente insubstituível

Ao contrário do peixe e dos legumes do almoço de Páscoa, que podem ser substituídos nas receitas, o azeite é um produto único.

“Não tem como substituir o azeite por qualquer outro tipo de óleo sem impactar no sabor e na qualidade da comida”, afirma Giovanni Panfilio, que comanda a cozinha do Beppo Bar e Gastronomia, na região central de Americana, responsável por uma das bacalhoadas mais tradicionais da cidade. Um prato para duas pessoas é regado com pelo menos 200 ml de azeite.

“O preço do hortifruti também está difícil para a gente”, completa.

Segundo Giovanni, a bacalhoada do restaurante só não será afetada pela alta nos preços do azeite devido ao estoque do estabelecimento. Mas, não há garantia de que isso possa se manter nos próximos meses.