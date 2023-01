Avó e netas são atropeladas no Jardim São Paulo, em Americana

Mulher sofreu escoriações no rosto e a adolescente lesões na perna direita

Uma mulher de 57 anos e a neta, de 16, foram atropeladas por um veículo no Jardim São Paulo, em Americana, na noite desta sexta-feira (30).

As vítimas tiveram apenas escoriações e foram socorridas pelos bombeiros ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, onde passaram por atendimento e depois tiveram alta.

O motorista permaneceu no local até a chegada do socorro às vítimas.

Por volta das 19h, as duas tentavam atravessar a Rua das Castanheiras, no cruzamento com a Rua das Nogueiras, quando foram atingidas pelo condutor, que realizava manobra de ré.

A mulher sofreu algumas escoriações no rosto e a adolescente lesões na perna direita. O caso foi registrado no plantão policial e será apurado pela Polícia Civil.