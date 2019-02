Avistamento de onça faz prefeitura fechar Jardim Botânico mais cedo

A Prefeitura de Americana informou na tarde desta quarta-feira (13) que vai fechar mais cedo, às 17h, o Jardim Botânico após receber relatos do avistamento de uma onça-parda no local. A medida é uma tentativa de preservar o espaço para monitorar e tentar capturar o animal, que tem hábitos noturnos.

Ao LIBERAL, um frequentador do Jardim Botânico relatou ter avistado a onça na noite desta terça-feira (12), por volta das 21h.

“Quando eu terminava minha corrida dentro do Botânico ao lado do Zoológico de Americana, dei de cara com uma onça, creio que parda pelo tamanho pois já havia anoitecido. A onça assustou e correu para detrás do alojamento dos escoteiros”, disse o frequentador Ari Reis.

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, duas pessoas teriam avistado “um animal compatível com uma onça-parda no Jardim Botânico”. A pasta ressaltou que não são as onças alojadas no Parque Ecológico, que fica ao lado do Jardim Botânico.

“A equipe técnica já manteve contato com os órgãos competentes por essas ocorrências (CENAP/ICMBio – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade) e está tomando as providências cabíveis”, informou a secretaria.

OUTROS CASOS

O aparecimento de onças em Americana não é algo incomum. Em 2016, uma onça-parda foi capturada dentro da Unikita, empresa têxtil localizada no Jardim Boer. Foto: Dener Chimeli/O Liberal

O resgate do animal levou cerca de 6 horas e envolveu a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Gama (Guarda Municipal de Americana), Parque Ecológico e profissionais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

Em 2017, novo caso. Desta vez, o animal apareceu no bairro São Vito e foi resgatado em cima de uma árvore pelo Corpo de Bombeiros. O resgate exigiu até o uso de um caminhão com escada da corporação. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Este ano, em janeiro, bombeiros resgataram novamente uma onça-parda na sede da empresa Polyenka, na Rodovia Anhanguera (SP-330)