Avião sai de Americana e faz pouso forçado em Ribeirão Claro, no Paraná

Piloto sofreu ferimentos leves e disse que problema foi causado por falha no motor; autoridades investigam o caso

Um avião de pequeno porte que saiu de Americana com destino a Guaíra, no Paraná, nesta quinta-feira (22), fez um pouso de emergência em uma área rural entre os municípios paranaenses de Ribeirão Claro e Carlópolis, na divisa com o Estado de São Paulo. O piloto teve apenas ferimentos leves.

Aeronave decolou de Americana e fez pouso forçado em Ribeirão Claro – Foto: Polícia Militar do Paraná / Divulgação Aeronave decolou de Americana e fez pouso forçado em Ribeirão Claro – Foto: Polícia Militar do Paraná / Divulgação Aeronave decolou de Americana e fez pouso forçado em Ribeirão Claro – Foto: Polícia Militar do Paraná / Divulgação

Segundo dados do 2° Batalhão de Polícia Militar de Ribeirão Claro, o pouso forçado aconteceu por volta de 10h. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, o piloto não estava mais lá, entretanto, no avião estavam documentos e, por volta de 16h, foi possível encontrá-lo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O piloto, que é morador de Guaíra, relatou aos policiais que a necessidade de pousar a aeronave se deu por uma falha no motor e, após estar em solo, ele foi levado por um cidadão até uma pousada. O homem relatou ainda que não avisou as autoridades sobre o ocorrido devido ao seu estado de nervosismo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os policiais militares acionaram a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) / FAB (Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil. Conforme dados da PM, nada de ilícito foi encontrado na aeronave e o voo não levava cargas.

Investigação

Questionada, a FAB informou que o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes. “Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizados em Canoas (RS), informam que estão apurando os fatos relativos a essa possível ocorrência aeronáutica em Ribeirão Claro (PR)”, trouxe a nota.