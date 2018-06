Avenida Padre Oswaldo Vieira Andrade recebe sinalização

A Avenida Padre Osvaldo Vieira Andrade, no Jardim Terramérica, em Americana, está recebendo melhorias na sinalização viária para reforçar a segurança de pedestres e motoristas, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Os trabalhos começaram nesta quinta-feira (14) e fazem parte dos investimentos que a Prefeitura de Americana irá fazer em toda a cidade.

Ao todo, serão executados oito mil metros quadrados de pintura de solo num prazo de um mês, segundo informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana.

O investimento na realização das melhorias será de R$ 130 mil, sendo que o trabalho será executado pela empresa A3 Engenharia. A próxima via a receber as melhorias será a Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Brasília.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.