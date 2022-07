Avenida da Música tem obras finalizadas em Americana

Via localizada no bairro Nova Carioba deve voltar a receber fluxo de veículos na segunda-feira

Sinalização do trânsito e recomposição do pavimento asfáltico são as últimas etapas - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

As obras de reconstrução da Avenida da Música, no bairro Nova Carioba, em Americana, foram finalizadas na sexta-feira (1º). A previsão é que os veículos voltem a trafegar na via nesta segunda.

O trecho foi pavimentado entre a última quarta e quinta. A sinalização do trânsito e a recomposição do pavimento asfáltico são as últimas etapas antes da liberação da via e seriam realizadas até este fim de semana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os serviços executados, estão a reconstrução da galeria pluvial, das vias, sarjetas, do dissipador de energia, também conhecido como muro ala, e também a substituição da tubulação de água nos dois lados da via. Também está inclusa a substituição de 60 metros da antiga tubulação.