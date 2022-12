Av. Nossa Senhora de Fátima é liberada após deslizamento de terra

Com as fortes chuvas durante a madrugada, a terra, transformada em lama, invadiu a avenida e colocou em risco a passagem de veículo

A Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, no sentido da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), teve o tráfego de veículos liberado, por volta das 10h30 desta quarta-feira (28), após uma interdição, de cerca de seis horas, causada por um deslizamento de terra que chegou até a via, no trecho onde é construído o shopping Americana Mall.

Com as fortes chuvas durante a madrugada, a terra, transformada em lama, invadiu a avenida e colocou em risco a passagem de veículos. A Gama (Guarda Municipal de Americana) interditou o trecho, para o serviço de limpeza, e o trânsito foi desviado para a Rua Lázara Castelo Galante, no Werner Plaas, enquanto durou o bloqueio.

Um trator da empresa Pura Construtora e Incorporadora foi utilizado para remoção da lama. Caminhões hidrojatos concluíram a limpeza que permitiu a retomada da passagem de veículos. As margens da avenida, onde ocorrem as obras, também receberam reforço na proteção.