Autuações da Lei do Silêncio triplicam entre 2017 e 2018

As autuações amparadas pela Lei do Silêncio em Americana triplicaram em 2018 em comparação com o ano anterior. Foram 127 autuações contra 42 em 2017. Os dados são do GPA (Grupo de Proteção Ambiental). A maioria das autuações foi feita por abusos em locais abertos locados para a realização de festas, como chácaras. Em veículos e em estabelecimentos de eventos as autuações são raras, mas segundo o GPA também acontecem.

As autuações são aplicadas por patrulheiros do Grupo de Proteção Ambiental a partir de reclamações de populares incomodados com o barulho.

Para Marcos Guilherme, diretor da Gama (Guarda Municipal de Americana), o crescimento mostra que a população está mais consciente quanto à existência da lei e de um canal pelo qual possa reclamar. A lei é do ex-vereador Antonio Carlos Sacilotto (PSDB) e foi regulamentada em fevereiro de 2017.

Foto: Arquivo / O Liberal

A demanda maior é aos finais de semana. Duas viaturas atendem às solicitações. As autuações acontecem quando o volume máximo estabelecido pela lei é desrespeitado. Às sextas-feiras e sábados, das 18h às 23h, o volume máximo permitido é de 85 decibéis. Aos domingos, o limite é o mesmo e vigora entre 14h e 21h. O valor da multa para quem descumpre é R$ 795,90. Em caso de reincidência, dobra.

O tempo médio para fazer uma averiguação varia de 30 e 40 minutos. Dependendo do dia, os patrulheiros têm dificuldades em atender todas as solicitações que chegam. “O procedimento todo é demorado. Até eles fazerem a aferição do volume, entrarem nos locais e conversarem com as pessoas leva um tempo, mas mesmo assim a orientação é atender a todos”.

Quando a orientação de reduzir o som é desrespeitada, os patrulheiros retornam mais uma vez ao local. “É preciso salientar que a nossa intenção não é multar ou chegar e acabar com a festa, mas temos que atender quem nos solicita”.

Segundo Guilherme, as chácaras geram o maior número de autuações porque são locais abertos e sem estrutura para conter o som. Ele destaca a importância dos proprietários orientarem os locatários sobre a existência da lei e exigir que ela seja cumprida.

“Com a população mais consciente sobre os seus direitos é preciso agora que haja conscientização sobre o respeito à lei. As pessoas querem fazer festa, mas não observam o direito do outro”, avalia o diretor da Guarda Municipal. Os telefones para reclamações pelo desrespeito à lei são 153 e (19) 3461-8631.