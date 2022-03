Autotestes começam a ser vendidos nas farmácias de Americana

Exame permite que a pessoa realize todas as etapas para detectar o coronavírus sem a necessidade de auxílio de um profissional; preço está na faixa dos R$ 70

Ao menos três redes de farmácias de Americana já estão vendendo os autotestes para detectar o coronavírus. O produto pode ser comprado por R$ 69,90 na Droga Raia, Drogaria São Paulo e Drogal. Nesta última, quem adquirir duas unidades, o valor cai para R$ 59,90.

O autoteste permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Para isso, as instruções de uso devem ser seguidas atentamente.

Autoteste é parecido com teste rápido de antígeno, mas pode ser feito em casa – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Na Drogaria São Paulo, na Avenida Brasil, a atendente disse que o teste tem tido bastante saída, mas que o estoque está abastecido. Em outra unidade da rede, na Avenida Paschoal Ardito, na compra de dois autotestes, o valor, por produto, sai por R$ 59,76. A rede está vendendo o teste da fabricante SD Biosensor.

Na Drogal localizada na Avenida Cillos, a procura, segundo funcionários têm sido razoável. Todas as filiais da rede têm o autoteste, afirmou a assessoria da empresa. As lojas oferecem o produto fabricado pela empresa brasileira Eco Diagnóstica.

No caso da rede de farmácias RaiaDrogasil, o produto vendido é da empresa CPMH, o primeiro aprovado pela Anvisa, em 17 de fevereiro. Segundo o departamento de comunicação do grupo, todas as unidades estão comercializando o teste.

A venda dos autotestes de Covid-19 no Brasil depende do registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que, até o momento, já aprovou seis exames. Segundo o órgão, o autoteste não define um diagnóstico, que deve ser realizado por um profissional de saúde. O resultado do exame deve ser utilizado apenas como orientação.

O autoteste é parecido com o teste rápido de antígeno, mas pode ser feito por leigos, em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab — uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal, a mais comum

Se o exame der positivo, o paciente deve imediatamente evitar o contato com outras pessoas, para minimizar a transmissão da doença. E, quando possível, deve procurar atendimento especializado de profissionais de saúde, para confirmar o diagnóstico.