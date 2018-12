Autor de projeto lidera em gastos com honrarias

Autor do projeto de lei que visa diminuir o número de honrarias que podem ser entregues pelos vereadores de Americana, Thiago Brochi (PSDB) é o parlamentar dessa legislatura que mais gastou com homenagens, conforme levantamento obtido pelo LIBERAL junto à Coordenadoria de Comunicação da Câmara de Americana. O parlamentar disse que o projeto foi elaborado justamente porque reconheceu “certo exagero”.

De acordo com os dados, os gastos com honrarias entregues pelos vereadores e também com solenidades coletivas da câmara em 2017 chegaram a R$ 9,9 mil. Em 2018, o valor subiu para R$ 15,9 mil. Os dois valores são consideravelmente menores que o registrado em 2016, quando a Câmara era composta por outros vereadores, que gastaram juntos R$ 23,4 mil. Historicamente, os últimos anos das legislaturas costumam ser marcados por número maior de entrega de homenagens. Foto: Arquivo / O Liberal

Pela legislação atual, cada vereador tem o direito de entregar, ao longo dos quatro anos de mandato, 40 medalhas temáticas, quatro títulos de Cidadão Americanense e quatro títulos de Cidadão Emérito. Entre os 19 vereadores atuais, há quatro parlamentares que não entregaram nenhuma medalha nos dois anos da legislatura. São eles Judith Batista (PDT), Marschelo Meche (PSDB), Odir Demarchi (PR) e Vagner Malheiros (PDT).

Campeão de entrega de prêmios, Brochi é autor de projeto que tramita na câmara para diminuir o número de honrarias a serem entregues. Em dois anos, ele entregou dois títulos de Cidadão Americanense e cinco medalhas. O gasto total foi de cerca de R$ 2 mil, praticamente um quarto do total de R$ 8,2 mil gastos pelos parlamentares em conjunto.

Depois do tucano, o presidente Alfredo Ondas (MDB) foi o segundo que mais gastou, com R$ 1.190, seguido por Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (MDB), com R$ 1.180.

Brochi fez “mea culpa” sobre o caso. “Antes, eu não tinha essa consciência do gasto. Fiz um levantamento com o corpo técnico e me chamou a atenção, passei a ver com outros olhos. Reconheço um certo exagero lá atrás, mas o importante é seguir com outros olhos daqui para frente, pensando no dinheiro público. Se eu errei lá atrás, vamos consertar daqui para frente para que a gente possa homenagear quem realmente merece e pare de politicagem nessa casa”, afirmou.

A proposta do parlamentar prevê que cada vereador tenha 12 medalhas para entregar ao longo dos quatro anos, além de dois títulos de Cidadão Americanense e dois títulos de Cidadão Emérito. O teto de gastos cairia para cerca de R$ 89 mil – caso todos concedessem todas as honrarias possíveis. Além dos novos números, o projeto também estabelece mudança nas medalhas. A proposta é de que elas tenham um formato único, que diminuiria o preço da unidade.