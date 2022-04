Autor de facada ficará preso de maneira preventiva, define juiz

João Paulo Belquer foi esfaqueado na madrugada de quinta-feira - Foto: Reprodução

Uma decisão da Justiça de Americana na tarde desta sexta-feira determinou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva do homem que matou com uma facada o jovem João Paulo Belquer de Moura, de 21 anos. O caso ocorreu no início da madrugada de quinta-feira, no bairro São José, na região da Praia Azul, após uma confusão.

Paulo Eduardo Alhambra Barbi Scapin, de 31 anos, foi detido horas depois do assassinato, no início da manhã de quinta, em Nova Odessa. Ainda na tarde de anteontem, a Polícia Civil havia pedido a prisão temporária do suspeito, que foi aceita. Nesta sexta, houve a audiência de custódia, em que foi determinada a prisão preventiva pelo juiz do Plantão Judiciário no município.

O caso ocorreu na Rua Valentim Menegati. Em depoimento à polícia, a sogra de João Paulo afirmou que, na madrugada da quinta, viu uma mãe e duas crianças de colo na rua e resolveu oferecer ajuda, fornecendo um cobertor e a própria casa para que ela dormisse. A mulher recusou. Disse que estava esperando o pai dos filhos chegar e que estava na rua porque a sogra não a aceitava em casa.

Pouco depois, ainda segundo o depoimento da sogra da vítima, o suspeito chegou alterado ao local. João Paulo teria percebido a situação e saiu para defender a sogra. Paulo, então, teria partido para cima da vítima e lhe dado uma facada. Ferido, o jovem deixou o local e foi se abrigar em outra casa próxima, onde foi socorrido, mas faleceu.

A versão dada pelo suspeito é diferente da contada por testemunhas. Paulo relatou à polícia, em depoimento nesta sexta-feira, que se defendeu de agressões. Ele disse que estava na casa da mãe, nas proximidades, e saiu com as crianças e a esposa para o ponto de ônibus na Rua Valentim Menegati, onde havia wi-fi, para pedirem um transporte por aplicativo. Sem bateria no celular de ambos, houve uma discussão, presenciada pelos vizinhos, e ele voltou à casa da mãe para carregar o aparelho.

Ao retornar ao ponto de ônibus, disse ter presenciado a esposa ser puxada por um homem, foi tirar satisfações e começou a ser hostilizado. João Paulo e outro homem, segundo o suspeito, teriam partido em direção a ele. A esposa teria tentado apartar e acabou sendo agredida, diz o depoimento.

Paulo afirmou à polícia que levou socos no ouvido e na cabeça. Para afastar os agressores, sacou uma faca e acabou atingindo João Paulo com um golpe. Depois disso, conseguiu sair do local, junto com a esposa e os filhos, e fugiu a pé para a casa da sogra, em Nova Odessa, onde foi detido.

Também no depoimento, o autor da facada se disse arrependido e que não tinha intenção de matar alguém. A faca, ele disse ter sempre consigo porque é sitiante em Nova Odessa.

Agora, o caso deve tramitar na Vara do Júri de Americana. O juiz poderá decidir se Paulo irá para julgamento em júri popular por homicídio, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão. Caso entenda que o que o ocorreu se deu em legítima defesa, o suspeito, que já tem passagens por furto, pode ser absolvido sumariamente.