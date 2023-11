AutoBAn é condenada a pagar R$ 35,4 mil a morador de Americana após acidente

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, foi condenada, na última semana, a pagar uma indenização no valor de R$ 35,4 mil a um comerciante de 46 anos, morador de Americana, em decorrência de um acidente ocorrido na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no município de Cajamar.

O caso ocorreu em 5 de julho de 2017. O comerciante, que pediu que a identidade fosse preservada, relatou que seguia de carro sentido São Paulo quando por volta das 4h30, na altura do quilômetro 38, deparou-se com um veículo da AutoBAn estacionado no acostamento à direita.

Trecho da Rodovia dos Bandeirantes, entre Cajamar e Jundiaí – Foto: Clóvis Ferreira_Digna Imagem

Logo adiante, próximo à barreira de segurança instalada no lado esquerdo da pista, encontrava-se um automóvel parado sem sinalização adequada. Isso obrigou o comerciante a fazer uma manobra evasiva e passar por cima de um objeto que estava na via.

Posteriormente, o comerciante disse ter observado que pelo menos outros dois acidentes ocorreram nas mesmas circunstâncias. Ele apurou que o objeto na pista pertencia a um caminhão, que estava no acostamento, sendo retirado pela concessionária.

Os danos causados ao veículo do comerciante foram consideráveis, obrigando-o a deixá-lo em uma concessionária de veículo. Esta última afirmou que o assoalho do automóvel – parte que estava danificada – não tinha peça de reposição, tornando o reparo impossível.

O advogado que representa a vítima, Thiago Maia Garrido Tebet, entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a CCR AutoBAn. O processo foi ingressado em 10 de abril de 2018, e a decisão saiu na última terça-feira (30).

No despacho, o juiz Márcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara Cível de Americana, afirmou que “é dever da concessionária proporcionar condições seguras de tráfego, adotando medidas de fiscalização e de prevenção”.

O magistrado condenou a AutoBAn a indenizar o comerciante em R$ 35,4 mil, valor que inclui os gastos com a remoção do veículo do local do acidente (R$ 750), o preço do veículo (R$ 26,7 mil), tendo em vista a impossibilidade de reparo devido à falta de uma peça, e R$ 8 mil por danos morais.

“Conseguimos demonstrar a falha na prestação de serviços por parte da AutoBAn, que não sinalizou o local adequadamente. Já havia ocorrido diversos acidentes antes do meu cliente. Inclusive, uma das testemunhas também foi vítima. Demonstramos que o carro não tem como ser recuperado, e, com isso, a empresa foi condenada. Ainda cabe recurso, mas estamos bem satisfeitos com a sentença”, declarou o advogado do comerciante.

Em nota, a CCR AutoBAn afirmou que não se manifesta sobre processos judicializados.