AutoBAn conclui estudos e começa o escoramento do viaduto

A concessionária Autoban concluiu nesta quarta-feira (10) os estudos de sondagens realizados para apurar o desnível observado no viaduto da Rodovia Anhanguera que dá acesso à Praia dos Namorados, em Americana. O dispositivo, que fica no km 125, está interditado desde terça-feira (9) e começou a ser escorado.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No momento, a concessionária analisa os estudos de sondagens para elaborar o projeto de reparo. Enquanto isso, aproveitando que o viaduto segue interditado, a Autoban iniciou o escoramento do dispositivo, medida necessária para realizar intervenções. Ainda não há prazo para liberação do viaduto.

“O monitoramento da estrutura e as medidas preventivas – como a interrupção do tráfego sobre o viaduto com o objetivo de aliviar o peso sobre o dispositivo – continuam sendo realizadas. Além disso, a concessionária – como medida preparatória para o início das obras de correção – está iniciando o processo de escoramento provisório do viaduto”, trouxe a nota oficial da concessionária.

Foto: Willian Gregio / Divulgação

ORIENTAÇÕES

Veja as alternativas de tráfego aos motoristas:

Pista sul – sentido São Paulo

Os usuários que trafegam pela pista sul – sentido São Paulo – deverão utilizar o retorno do km 120, a partir da Saída 120 B.

Pista norte – sentido Interior

Os usuários que trafegam pela pista norte – sentido Interior – podem acessar a saída do km 119 – acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Outra alternativa é utilizar o retorno do km 128 (trevo da Goodyear).