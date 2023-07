AutoBAn apresenta projeto de viadutos sobre a Anhanguera, em Americana, ainda neste mês

A CCR AutoBAn irá apresentar até o fim deste mês o projeto para construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), de acordo com o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin, em participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube AM 580, na última segunda-feira.

A concessionária é responsável pela rodovia e também será encarregada pelas obras das novas estruturas, que vão interligar a região da Praia dos Namorados e do Iate Clube de Campinas à região do Jardim Boer e do Jardim Bertoni.

Secretário Diego Guidolin falou sobre viadutos durante o programa Liberal no Ar – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Um viaduto deve ligar o Bertoni à Avenida Santino Faraone. O outro está sendo estudado, porque aquele viaduto do portal é realmente antigo, então um mais robusto seria melhor. Pode ser a construção de um viaduto da Thomaz Fortunato à Unitika ou a melhora do viaduto do portal para ligar à avenida Thomaz Fortunato”, contou Guidolin nesta segunda-feira.

As obras, que têm custo estimado em R$ 50 milhões, estão previstas em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o Ministério Público. Em outubro de 2022, o secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, autorizou a construção dos viadutos, que foram inclusos no rol de obras da CCR AutoBAn.

Em nota, a concessionária confirmou que “foi pactuado a primeira apresentação do projeto para o mês de Julho/2023, mas dada a complexidade, não está descartada a solicitação de prazo adicional para sua apresentação”.

Além disso, a CCR AutoBAn disse que recebeu todas as reivindicações da Prefeitura de Americana, “porém, os estudos estão limitados aos quilômetros 122 e 124 da SP-330” — descartando, portanto, a possibilidade de alterações no viaduto do portal.

Já a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), que também tem acompanhado as tratativas, disse que “aguarda o encaminhamento dos projetos para análise”. Se todas as etapas forem cumpridas, a expectativa é de que as construções tenham início no primeiro semestre de 2024.

AMADEU ELIAS

Guidolin também revelou que a empresa Rumo tem se recusado a colocar a duplicação do Viaduto Amadeu Elias em seu rol de obras. A construção estava prevista para o segundo semestre deste ano e seria feita como contrapartida pelas intervenções na malha férrea da cidade.

“Estamos esbarrando na dificuldade da Rumo assumir e bancar a obra. Tivemos reuniões com a empresa, estamos insistindo. No governo anterior, ela chegou na prometer essa obra e hoje ela alega que não consta no escopo que o governo federal determinou que ela fizesse”, relatou Guidolin.

Procurada pelo LIBERAL, a Rumo disse que “não vai se manifestar no momento sobre o tema”.