Ausência de repasse atrasa obras do HM de Americana

Iniciada há seis meses, com prazo de conclusão para dezembro desde ano, a obra de finalização do anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tem apenas 25% do trabalho concluído. O atraso, segundo o diretor da construtora Interiorana, Carlos Alberto Sanchez Luiz, se deve à ausência de repasses da Secretaria de Estado da Saúde. Diante dos entraves, o cronograma da obra já está comprometido e a construção dificilmente ficará pronta dentro do prazo.

Chamado de “elefante branco” pelo prefeito Omar Najar (MDB), o anexo começou a ser construído em 2012, e a aplicação dos recursos para sua construção é alvo de ação do Ministério Público. Agora, serão investidos R$ 2,6 milhões em verbas destinadas pelo Governo do Estado ao município. Desse total, entretanto, o empresário relatou que nada foi repassado. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O diretor explicou que o trabalho realizado até agora foi o mais simples e mais barato. Diante da falta de pagamentos, entretanto, o empresário reduziu o ritmo da construção. “Não tem como ficar bancando sem receber. Tenho cobrado diariamente a prefeitura, e eu sei que estão cobrando o Estado, mas não vem o repasse. Enquanto eu não receber vou manter dessa forma. Não dá para arriscar mais, não posso ficar pondo dinheiro”, afirmou Luiz.

A seis meses do prazo para fim da obra, a parte mais cara e complicada ainda não foi iniciada. Segundo o diretor, falta ainda parte elétrica e acabamento. “É o mais caro por ser obra de hospital, tudo diferenciado, coisas especiais para hospital, cabos especiais, antichamas”, disse.

De acordo com informações da Prefeitura de Americana, desde o princípio da obra há divergência entre empresa e Estado referente às medições e por isso os repasses não têm sido feitos. “A prefeitura tem tentado intermediar solução para os entraves. O Estado pediu dados de medições para a prefeitura, e isso foi prestado”, informou o Executivo.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que os repasses são feitos somente após a realização de medições, que ainda não ocorreram. A assessoria não conseguiu detalhes sobre a situação das medições dessa obra na tarde desta quinta.